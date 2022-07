విలక్షణ నటుడు విజయ్ సేతుపతి మరోసారి బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి ప్రయత్నిస్తున్నారు. గతంలో అమీర్ ఖాన్ రూపొందించిన లాల్ సింగ్ చద్దా సినిమాలో ఓ కీలక పాత్ర కోసం ఎంపిక చేశారు. అయితే కరోనావైరస్ కారణంగా, తన సినిమాలు వాయిదా పడటం, తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోలేక ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఒప్పుకోవడంతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ తృటిలో తప్పిపోయింది. అయితే మరోసారి బాలీవుడ్ అవకాశం తలుపుతట్టింది. ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో షారుక్ ఖాన్ నటిస్తున్న జవాన్ చిత్రంలో విలన్‌గా నటించే అవకాశం లభించింది. ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

అయితే ఉప్పెన, మాస్టర్ సినిమాల తర్వాత విజయ్ సేతుపతి క్రేజ్ ప్యాన్ ఇండియా స్థాయికి వెళ్లింది. సంచలన విజయం సాధించిన పుష్ప సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న పుష్ప: ది రూల్ సినిమాలో విలన్‌గా నటిస్తున్నారనే వార్త వైరల్ అయింది. ఈ వార్త వేడి ఇంకా సద్దుమణగుకుండానే మరోసారి విజయ్ సేతుపతి జాతీయ మీడియాలో స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ అయ్యారు.

"You are the most wonderful actor I have seen in my life" @IAMSRK to @VijaySethuOffl



Now #VijaySethupathi is on board for #Jawan🔥



pic.twitter.com/ZvmPUeofwc