బాలీవుడ్‌ నటి మినీషా లాంబా వైవాహిక జీవితానికి అర్థాంతరంగా ముగిసిపోయింది. వ్యక్తిగత విబేధాల కారణంగా భర్త ర్యాన్ థామ్‌కు విడాకులు తీసుకొన్నారు. తన భర్తతో విడిపోవడంపై జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన అభిప్రాయాలను పంచుకొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ....

జీవితంలో జీవిత బంధాలు భారమైనప్పుడు.. సంబంధాలు విషపూరితంగా మారినప్పుడే విడిపోవడమే ఉత్తమం అంటూ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. ప్రతీ ఒక్కరికి స్వేచ్ఛగా, సంతోషంగా జీవించాలని ఉంటుంది. రిలేషన్‌షిప్‌లో ఏదైనా జరిగితే అందుకు మహిళలనే బాధ్యులను చేస్తారు. ఎన్నో త్యాగాలను, అనేక సమస్యలను భరించినా వాళ్లను సోసైటీ మరోరకంగా చూస్తుంది అని అని మినీషా లాంబా అన్నారు. జీవితంలో సంతోషంగా లేదనిపించినప్పుడు స్వేచ్ఛమైన బాటలో నడుస్తున్నారని ఎవరూ కూడా అనుకోరు అని అన్నారు.

ర్యాన్ థామ్‌తో మినీషాకు ఓ నైట్ క్లబ్‌లో పరిచయం జరిగింది. ఆ పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారి.. పెళ్లికి దారి తీసింది. వారిద్దరూ 2015లో వివాహం చేసుకొన్నారు. తాజాగా వారిద్దరి మధ్య విభేధాలు చోటుచేసుకోవడంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకొన్నారు. ఓ బంధాన్ని తెగతెంపులు చేసుకోవడం, విడాకులు తీసుకోవడం అంత సులభం కాదు. కానీ బంధాలు, రిలేషన్స్ కష్టంగా మారినప్పుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పు కాదు. సరైనదనేది నా అభిప్రాయం అంటూ మినీషా లాంబా పేర్కొన్నారు.

మినీషా లాంబా కెరీర్ విషయానికి వసతే.. యహ చిత్రం ద్వారా బాలీవుడ్‌లోకి ప్రవేశించారు. ఆ తర్వాత కార్పోరేట్, కిడ్నాప్, బేజా ఫ్రై 2, జోకర్, జిల్లా ఘజియాబాద్, బ్లాక్ కరెన్సీ, డబుల్ ది ట్రబుల్, భూమి చిత్రాల్లో నటించారు. 2014లో బిగ్‌బాస్ 8 సీజన్‌లో పాల్గొన్నారు. తెనాలీ రామకృష్ణ, ఇంటర్నెట్ వాలా లవ్ అనే సీరియల్‌లో నటించారు.

English summary

Actress Minissha Lamba took divorce from husband Ryan Tham. Personal differences make these couple to take difficult decision. She said, when the relationship is toxic, walking out is the right option.