HBD Priyamani సోషల్ మీడియాలో మొదటి ఫొటోతోనే షాక్ ఇచ్చేసింది.. ఇప్పుడే ఇలా ఉందంటే..?

ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ గా క్రేజ్ అందుకున్న బ్యూటీలలో ప్రియమణి ఒకరు. ఇప్పుడు సపోర్టింగ్ రోల్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్న అమ్మడు ఒకప్పుడు ఘాటైన గ్లామర్ లుక్స్ తో ఎంతగానో షాక్ ఇచ్చింది. ఒకసారి బికినీలో కూడా కనిపించింది. ఇక పెళ్లి అనంతరం గ్లామర్ రోల్స్ ను తగ్గించిన ప్రియమణి అప్పుడప్పుడు హాట్ ఫొటో షూట్స్ తో షాక్ ఇస్తోంది. ఇటీవల ట్విట్టర్ లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్లు చెబుతూ మొదటి ఫొటోతోనే వైరల్ అయ్యింది.

English summary

Priyamani was once one of the beauties who received craze as a star heroine. Now the impressive with the supporting roles gave so much shock with the once intense glamor looks. Once even appeared in a bikini. After the wedding, Priyamani reduced her glamor roles and occasionally shocked with hot photo shoots. It recently went viral with the first photo claiming to be making an entry into Twitter.