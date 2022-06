డ్రెస్ కిందకు జరిపి షాకిచ్చిన రాశీ ఖన్నా: టాప్ అందాలు కనిపించేలా ఘోరంగా!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం సత్తా చాటుతోన్న హీరోయిన్లలో క్యూటీ బ్యూటీ రాశీ ఖన్నా ఒకరు. చూపు తిప్పుకోకుండా చేయగల అందం.. మాయ చేసే నటనతో చాలా తక్కువ సమయంలోనే విశేషమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకున్న ఈ సుందరి.. అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఫలితంగా వరుసగా అవకాశాలను అందుకోవడంతో పాటు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సైతం భారీ స్థాయిలో పెంచుకుంది. తెలుగులోనే కాదు.. దక్షిణాది భాషలతో పాటు బాలీవుడ్‌లోనూ ఈ చిన్నది సందడి చేస్తోంది. అన్నింటికీ మించి సోషల్ మీడియాలో రాశీ ఖన్నా చాలా కాలంగా హడావిడి చేస్తూనే ఉంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా ఈ స్టార్ హీరోయిన్‌ కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వాటిపై మీరూ లుక్కేయండి మరి!

English summary

Raashi Khanna Now Doing Few Films At a Time. She Is Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Photos In Instagram.