అలా మరణించే ఛాన్స్ వస్తే అంతకంటే అదృష్టమా? సమంత షాకింగ్ కామెంట్

అక్కినేని నట వారసుడు నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత రుత్ ప్రభుపై సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్రోల్స్ జరుగుతుండటం తెలిసిందే. అయితే తనపై కామెంట్ చేసే నెటిజన్లకు దిమ్మతిరిగే సమాధానం ఇస్తూ సమంత అభిమానులను ఆకట్టుకొంటున్నది. తాజాగా ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా సమంత జవాబు ఇచ్చిన తీరు ఆకట్టుకొంటున్నది. ఈ సమంత ట్వీట్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

South Super Star Samantha Ruth Prabhu befitting reply to Netizen in Instagram gets huge applause. Netizen commented She will end up dying alone with cats and dogs. Samantha given response that, I would consider myself lucky.