హీరోయిన్ శ్రీయ ఎద అందాల జాతర: వామ్మో అలా పడుకుని మరీ!

గత ఇరవై ఏళ్ల కాలంలో టాలీవుడ్‌లో చాలా మందే హీరోయిన్లు స్టార్లుగా సందడి చేశారు. అందులో కొందరైతే సుదీర్ఘ కాలం హవాను చూపించి దూసుకుపోయారు. అలాంటి వారిలో సొట్టబుగ్గల సుందరి శ్రీయ సరన్ పేరు ముందుగా చెప్పుకోవాలి. అంతలా ఈ చిన్నది తెలుగులో ప్రభావాన్ని చూపించగలిగింది. అయితే, పెళ్లై ఓ బిడ్డకు తల్లైన తర్వాత మాత్రం శ్రీయ వెండితెరపై పెద్దగా కనిపించడం లేదు. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ భామ తెగ హడావిడి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా శ్రీయ కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వాటిని మీరే చూడండి మరి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared Hot Photos in her Instagram. These are Gone Viral.