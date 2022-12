హీరోయిన్ శ్రీయ అందాల ఊచకోత: బట్టలున్నా లేనట్లే యమ ఘోరంగా!

టాలీవుడ్‌లోకి సాదాసీదాగానే ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. అందం, అభినయంతో రాణించి చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్‌గా ఎదిగిపోయింది సొట్టబుగ్గల సుందరి శ్రీయ సరన్. అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడని ఈ సుందరాంగి వరుసగా సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ హవాను చూపించింది. అలా చాలా కాలం పాటు సందడి చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పెళ్లైన తర్వాత మాత్రం స్పీడు అందుకోలేకపోతోంది. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం మరింతగా హడావిడి చేస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా శ్రీయ కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వాటిని మీరే చూడండి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared Hot Photos in her Instagram. These are Gone Viral.