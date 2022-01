బంగార్రాజు మూవీతో హిట్ సొంతం చేసుకొన్న టాలీవుడ్ మన్మథుడు నాగార్జున అక్కినేని మరో పవర్‌ఫుల్ రోల్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దర్శకుడు ప్రవీణ్ సత్తారు రూపొందించే ది ఘోస్ట్ చిత్రంలో విభిన్నమైన పాత్రతో అభిమానులను ఆలరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఎంపిక విషయమే గందరగోళంగా మారింది.

స్పై, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ది ఘోస్ట్ చిత్రం షూటింగ్ కోసం తొలుత కాజల్ అగర్వాల్‌ను అనుకొన్నారు. అయితే అంతా సవ్యంగా సాగుతున్న సమయంలో కాజల్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్‌ఫర్మ్ కావడంతో హీరోయిన్‌ కోసం మరోసారి వెతుకులాట ప్రారంభమైంది.

నాగార్జున సరసన ఎవరైతే బాగుంటుందనే విషయంపై తర్జనభర్జన పడిన తర్వాత జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్‌ను అప్రోచ్ అయ్యారు. అయితే జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్ రకరకాల వివాదాల్లో కూరుకుపోవడం, అంతేకాకుండా సుకేష్ చంద్రశేఖర్‌తో డేటింగ్, అఫైర్ వ్యవహారమే కాకుండా మనీలాండరింగ్ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొనడంతో చిత్ర యూనిట్ ఆమెను తప్పించినట్టు సమాచారం.

ఇక కాజల్, జాక్వలైన్ ఫెర్నాండేజ్ తర్వాత మళ్లీ హీరోయిన్ ఎంపిక వ్యవహారం మరోసారి మొదటికి వచ్చింది. దాంతో పలువురు భామలను పరిశీలించిన తర్వాత చివరకు సోనాల్ చౌహాన్‌ను ఎంపిక చేసిన్నట్టు తెలుస్తున్నది.

ది ఘోస్ట్ సినిమాలో నాగార్జునతో కెమిస్ట్రీ వర్కవుట్ కావాలంటే.. కీలకంగా మారిన పాత్రకు సోనాల్ చౌహన్ అయితే బాగుంటుంది. ఆన్ స్క్రీన్‌పై వారి జంట కన్నులపంటగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో సొనాల్‌ను సంప్రదించగా ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వారిద్దరి మధ్య ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ బాగుంటుందని నిర్మాతలు నమ్ముతున్నట్టు తెలిసింది.

వాస్తవానికి ది ఘోస్ట్ సినిమా షూటింగు లండన్‌లో చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. కానీ కొవిడ్ 19 పరిస్థితుల కారణంగా షూటింగ్ వాయిదా పడుతూ వస్తున్నది. ఈ సినిమాను కరోనావైరస్ పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో యూనిట్ ఉంది. ఈ సినిమాకు సౌరభ్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, ముఖేష్ జీ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

English summary

Actress Sonal Chauhan to play lead heroine in Nagarjuna Akkineni's The Ghost after Kajal Aggarwal and Jacqueline Fernandez exit. Makers feel definitely going to portray some great chemistry in the film.