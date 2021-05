బాలీవుడ్‌లో కోరిక తీర్చితే ఆఫర్ ఇస్తామనే క్యాస్టింగ్ కౌచ్ సంఘటనను మరో హీరోయిన్ బయటపెట్టారు. ఈ సారీ ఈ దారుణ సంఘటనను బయటపెట్టింది సల్మాన్ ఖాన్ పక్కన నటించిన జరీన్ ఖాన్ లాంటి టాప్ హీరోయిన్ కావడం గమనార్హం. బాలీవుడ్‌లో తన కెరీర్ ఆరంభంలో జరిగిన ఓ చేదు ఘటనను జరీన్ ఖాన్ వెల్లడించారు. తనకు ఎదురైన క్యాస్టింగ్ సంఘటన గురించి చెప్పుతూ..

English summary

Bollywood Actress Zareen Khan revealed Casting Couch incident before Salman Khan's Veer. Zareen recollected a incident which sent very awakward situation. One occassion, She was called for Kiss scene reharsal and mis behaved with her