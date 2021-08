Rhea Chakraborthy అమ్మకానికి మహిళలు.. ఆడవాళ్లంటే ఆటబొమ్మాలా? బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఫైర్

అఫ్ఘనిస్తాన్‌లో చోటుచేసుకొన్న సంక్షోభంతో ఎంతో మంది ప్రజలు నానా ఇక్కట్లకు గురి అవుతున్నారు. కాబూల్ ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రజలు తమ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని బతుకుతున్న తీరుకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు హృదయాన్ని కలిచి వేస్తున్నాయి. తాలిబాన్ల దాడితో మహిళలు, పిల్లలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. యుద్ధ వాతావరణం నుంచి ప్రజలంతా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండటంతో అక్కడి పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి.

టెలివిజన్, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు, ఫోటోలు చూసి ప్రజలంతా తల్లడిల్లి పోతున్నారు. ఈ క్రమంలో రియా చక్రవర్తి తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌లో చేసిన పోస్టు అందర్నీ ఆకట్టుకొంటున్నది. పితృస్వామ్యం, పురుషాధిక్యతపై రియా చక్రవర్తి తన పోస్టులో ఏం చెప్పారంటే..

English summary

Bollywood actor Rhea Chakraborty Emotional note on Women in Afghanistan situation. She wrote in her instagram that, While women around the globe fight for pay parity, women in Afghanistan being sold...They have become the pay. Heartbroken to see the condition of women and minorities in Afghanistan.