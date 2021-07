సోషల్ మీడియాలో ఐశ్వర్యరాయ్ ఫాలో అవుతున్న ఒకే ఒక్క లక్కీ పర్సన్.. ఎవరంటే?

సినిమా వరల్డ్ లోకి ఎంత అందమైన హీరోయిన్స్ వచ్చినా కూడా ఎప్పటికి మరచిపోని వారు కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు. ఇక అలాంటి బ్యూటీఫుల్ హీరోయిన్స్ లలో ఐశ్వర్యారాయ్ ఒకరు. ఆమె ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా గ్లామర్ కోసం వచ్చే జనాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఐశ్వర్యారాయ్ కు సంబంధించిన ఒక టాపిక్ ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ లో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ఒక్క వ్యక్తిని ఫాలో అవుతున్నారు.

English summary

Aishwarya Rai means there will be no unknown audience. No matter what kind of movie Miss World is, which is another form of beauty, a category of boys will still be hard core fans. She is well known in the industry as a good actress. However, actress Amy Jackson recently went viral on social media for sharing a photo of herself.