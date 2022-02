Amy Jackson కాబోయే భర్తకు బ్రేకప్.. పెళ్లికాకుండానే తల్లిగా.. వివాదాస్పద నటుడితో సహజీవనం!

అందం, అభినయంతోపాటు వివాదాలతో ఎప్పుడూ మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించే బ్రిటీష్ భామ అమీ జాక్సన్ మరోసారి ప్రేమలో పడింది. అయితే పెళ్లి కాకుండానే పిల్లాడిని కన్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు కాబోయే భర్తకు షాకిచ్చింది. ప్రస్తుతం అమీ జాక్సన్ సరికొత్త అఫైర్ బ్రిటన్‌తోపాటు ఇండియన్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే అమీ జాక్సన్ బ్రేకప్‌తోపాటు తాజా అఫైర్‌లో ఓ భారీ ట్విస్టు ఉంది. ఆ ట్విస్టు వివరాల్లోకి వెళితే..

Indian actress and British beauty Amy Jackson live in relation with Ed Westwick after break up with George Panayiotou. Amy Jackson got engaged to George Panayiotou in January 2019 and gave birth to their son.