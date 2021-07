దొంగతనం చేసి 'బాస్'లాగా అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఫోజులు.. మైండ్ బ్లోయింగ్ లుక్!

మలయాళం బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్ గ్లామర్ డోస్ ఎక్కువగా పెంచకపోయినా కూడా ఓ వర్గం అబ్బయిలు మాత్రం ఆమెను చాలానే ఇష్టపడతారు. సినిమాల పరంగా కాకుండా అమ్మడి అందానికే ఎక్కువమంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఇక పర్సనల్ లైఫ్ లో అనుపమ ఒక పసి మనసుతో అల్లరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది. ఇక ఇటీవల దొంగతనం చేసిన ఈ బ్యూటీ బాస్ లాగా పోజులు కూడా ఇచ్చింది. ఆ విషయాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ కూడా చేసింది.

Usually these days most heroines are getting half the craze with social media alone. Even if there are no movies, they are uploading hot photos and attracting guys. Anupama, however, impresses with her simple photo shoots. More recently, photos of the vaccine have gone viral on social media.