గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయిన అర్జున్ రెడ్డి హీరోయిన్.. మరీ ఇంత సన్నగానా?

కొంతమంది సినీ తారలు మొదటి సినిమాతోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఒక్క హిట్టు పడితే రాత్రికి రాత్రే ఎన్నో ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి. అప్పుడే ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ మాత్రం మిస్టేక్ చేసినా కూడా ఉన్న క్రేజ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అర్జున్ రెడ్డి హీరోయిన్ షాలిని పాండే కూడా దాదాపు అదే తరహాలో చేదు అనుభవాను ఎదుర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ తన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్న ఈ బ్యూటీ ఇటీవల ఊహించని విధంగా న్యూ లుక్ తో షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

Arjun Reddy heroine Shalini Pandey is also facing almost the same bitter experience. Yet this beauty who continues her endeavors has recently unexpectedly given a shock with a new look.