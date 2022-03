టాలీవుడ్ రీ ఎంట్రీకి సిద్దమైన జెనీలియా.. దిమ్మతిరిగే రెమ్యునరేషన్.. ఎందుకో తెలుసా ?

ఒకప్పుడు సౌత్ లో టాప్ హీరోయిన్ గా ఎన్నో సినిమాలు చేసిన జెనీలియా పెళ్లి తరువాత సినిమాలకు దూరమైంది. ఆమె సౌత్ లో నటించి దాదాపు పదేళ్లు దాటేసిన క్రమంలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా రీఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైంది. పైగా రీఎంట్రీతోనే భారీ రెమ్యునరేషన్ అందుకోబోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Genelia, who once made several films as a top heroine in the South, is set to make a re-entry. There is a propaganda that he is going to receive a huge remuneration with his re-entry.