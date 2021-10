దేశవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ పరిస్థితులు తగ్గుముఖం పట్టి.. కేసులు గణనీయంగా తగ్గుతుంటే బాలీవుడ్ నటి పూజా బేడీ మాత్రం కోవిడ్ 19 బారిన పడ్డారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు కబీర్ బేడికి ముద్దులు కూతురు అనే విషయం తెలిసిందే. తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితులు. గతంలో బాలీవుడ్, తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నటించారు. అయితే కోవిడ్‌ కోసం వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడానికి నిరాకరించిన పూజ బేడీకి కరోనావైరస్ పాజిటివ్ అని తేలడం ఇప్పుడు సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే పూజా బేడీ స్వయంగా తనకు కోవిడ్ సోకిందని స్వయంగా వీడియో విడుదల చేసి వెల్లడించారు.

పూజా బేడి విడుదల చేసిన వీడియోలో.. ఆమె మాట్లాడుతూ.. నేను దగ్గు, జలుబును తేలికగా తీసుకొన్నాను. అలెర్జీ చేసిందని పట్టించుకోలేదు. కానీ జ్వరంతో అనారోగ్యం బారిన పడటంతో టెస్టులు చేయించుకొన్నారు. అయితే రోగ నిర్దారణ పరీక్షల్లో నాకు కోవిడ్ 19 పాజిటివ్ అని తేలింది. నాకు నా కాబోయే భర్త, పని మనిషి నుంచి కరోనావైరస్ సోకిందని భావిస్తున్నాను. మీరందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకొంటున్నాను అని పూజా బేడీ వెల్లడించింది.

సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టిన పూజా బేడీ.. నాకు కోవిడ్ పాజిటివ్. రోగ నిర్ధారణ పరీక్షల్లో నాకు కరోనావైరస్ పాజిటివ్ అని తేలింది. నేను కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోవడమనేదినా సొంత నిర్ణయం. నాలోని రోగ నిర్ధారణ శక్తిని నేను నమ్ముకొన్నాను. అందుకే నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు. నేను సహజంగా పాటించే కొన్ని ఎక్సర్‌సైజులు వైరస్‌ను ఎదుర్కొంటుందని భావిస్తున్నాను. మీరు చేయాలో అనేది మీ నిర్ణయం. నాకు నా సొంత నిర్ణయాలు ఉంటాయి అని పూజా బేడీ తెలిపింది.

పూజా బేడికి గతంలో ఫర్హాన్ ఫర్నీచర్‌వాలాతో వివాహం జరిగింది. కొద్ది సంవత్సరాల దాంపత్య జీవితం అనంతరం విడాకులు తీసుకొన్నారు. విడాకులు తీసుకోవడం సరైనదేనని ఇప్పటికి నమ్ముతాను. 18 ఏళ్ల క్రితం విడాకులు తీసుకొన్నాను. జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులేదు. సమాజం దృష్టిలో నేను డైవోర్సిని మాత్రమే అని ఘాటుగా ఇటీవల స్పందించారు. ప్రస్తుతం మానెక్ కాంట్రాక్టర్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. పూజాబేడీకి అలయా ఎఫ్ అనే కూతురు ఉంది. ఇటీవల బొంబాయి ఫ్యాషన్ వీక్‌లో సందడి చేసింది. ఆమె కూతురు అలయా ఎప్ జవానీ జానేమన్ చిత్రం ద్వారా బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది.

ఇక పూజా బేడీ సినిమా కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. విషకన్య సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అమీర్ ఖాన్ నటించిన జో జీతా వహీ సికందర్ సినిమాలో కీలక పాత్రను పోషించింది. అలాగే మోహన్ బాబు నటించిన చెట్టమ్మ మొగుడు సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వం వహించిన శక్తి సినిమాలో ఫక్తూనీ అనే పాత్రలో కనిపించారు. ఇటీవల ఆమె నటించిన చిత్రం కామెడీ కపుల్. ఈ చిత్రం 2020లో రిలీజ్ అయింది.

టెలివిజన్ రంగం విషయానికి వస్తే.. ఝలక్ దిఖ్లాజా, నాచ్ బలియే 3, బిగ్‌బాస్ 2, ఫియర్ ఫ్యాక్టర్: ఖత్రోంకా ఖిలాడి, మా ఎక్స్చేంజ్, బిగ్‌బాస్ 5, మసాబా మాసాబా షోలో నటించింది.

English summary

Bollywood actress Pooja Bedi tested coronavirus positive. Pooja Bedi posted that, "COVID POSITIVE!!!! I have finally been diagnosed as covid positive. I chose/choose to stay unvaccinated as its my personal decision to allow my own natural immunity and alternative healing and wellness practices to accelerate my healing. You do what's right for you. Each to their own