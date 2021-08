ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు... హాట్ బికినితో మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా చేసిన హన్సిక

దేశముదురు సినిమాతో పదహారేళ్ళ వయసులోనే గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ లోకి అడుగుపెట్టిన బ్యూటీ హన్సిక మోత్వాని. బాంబేకి చెందిన హన్సిక అతి తక్కువ కాలంలోనే గ్లామర్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందుకుంది. అయితే ఈ బ్యూటీ ఎంత హాట్ గా ఉన్న కూడా ఎక్కువగా పెద్ద సినిమాల్లో ఛాన్స్ అందుకోలేకపోయింది. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు మిగతా హీరోయిన్స్ కూడా పోటీని ఇవ్వడంతో కొన్ని అవకాశాలు కూడా చేతులరా మిస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక సినిమాతో తన కెరీర్ ను ఒక ట్రాక్ లో కొనసాగిస్తోంది. వీలైనంత వరకు సేఫ్ జోన్ లోనే వెళుతుంది. ఇక అప్పుడప్పుడు హాట్ బికినీ ఫోటోలతో సోషల్ మీడియాలో పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. రీసెంట్ గా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అమ్మడు హాలిడేస్ కి వెళ్ళింది. స్నేహితులతో కలిసి నిరంతరం పార్టీలు చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు హాట్ ఫొటోలతో కూడా షాక్ ఇస్తోంది.

English summary

Apple Beauty Hansika Motwani means that there are no known South audiences. Hansika Apple Beauty Ons brand image is set in the teens with the deshamuduru movie. In terms of glamor and acting, sales have evolved over the course of this decade. As well as occasional dating, rumors are on the news.