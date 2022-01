కరోనావైరస్ లాక్‌డౌన్ కాలంలో సినీ తారల పెళ్లిళ్ల వార్తలు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవలే బాలీవుడ్‌లో కత్రినా కైఫ్ పెళ్లి చేసుకొని ఓ ఇంటిదానిగా మారిపోయింది. ఇంకా ఆ పెళ్లి సందడి ముగియక ముందే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కాజోల్ దేవగన్ చెల్లెలి పెళ్లి వార్త మీడియాలో జోరుగా షికారు చేసింది. సీక్రెట్‌గా పెళ్లి చేసుకొన్నదనే విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ విషయంలోకి వెళ్తే..

English summary

Bollywood star heroine Kajol sister Tanisha Mukerji reacted on marriage rumours. She said that, My dream wedding keeps changing till I find the dream man to get married, If and when I tie the knot, I will let the world know.