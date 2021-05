ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా విడుదలైన ఉప్పెన సినిమా మొదటి ఆట నుంచి మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది.. ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులకు అలాగే దర్శకుడికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది. దర్శకుడు అయితే ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ లాంటి హీరోలతో పని చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది.. వైష్ణవ్ తేజ్ కూడా ఇప్పటికే ఒక సినిమా పూర్తి చేసి మూడో సినిమా కూడా మొదలు పెట్టేశాడు. ఇక ఈ సినిమాలో నటించిన కృతి శెట్టికి సైతం మంచి ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ భామ తనకు ఎలాంటి వాడు కావాలి అనే దాని మీద ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది.

After the release of Uppena, actress Krithi Shetty has become the most sought actresses in Tollywood and currently, she has three projects in the pipeline. In her latest interview she reveals details about man she is looking for.