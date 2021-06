చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ కోసం కూడా లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తున్న మహేష్ హీరోయిన్.. ఆమె రేంజ్ అలా ఉంది మరి

సినిమా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవ్వడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఒక వేల మొదటి అడుగులోనే సక్సెస్ అయిన తరువాత కెరీర్ ను సెట్ చేసుకోవడం మరింత కష్టం. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకోవడం అంటే వండర్ అని చెప్పవచ్చు. అందంతో పాటు తెలివి కూడా ఉండాలి. అలాంటి బ్యూటీలలో కృతి సనోన్ కూడా ఉంది. వరుస విజయాలతో వెళుతున్న ఈ బ్యూటీ లగ్జరీ లైఫ్ కు బాగానే అలవాటు పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఆమె చేతిలో కనిపించిన ఒక బ్యాగ్ రేటు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

English summary

Succeeding in the film industry is not easy. It's even harder to set a career after a thousand successes in the first step. Kriti Sanon who is going through a series of successes seems to be well accustomed to the luxury life. A bag rate that recently appeared in her hand bag viral on social media