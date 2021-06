ఫ్యామిలీ కోసం లావణ్య త్రిపాఠి కీలక నిర్ణయం.. ఏకంగా అలా సెటప్ చేస్తోందట!

తెలుగులో అందాల రాక్షసి సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన లావణ్య త్రిపాఠి కెరీర్ ఇప్పుడు అంతగా బాలేదు. ఈ మధ్య కాలంలో కాస్త హాట్ ఫోటో షూట్స్ చేస్తూ వార్తల్లో నిలవడానికి చూస్తున్న ఈ భామ తన ఫ్యామిలీ కోసం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Acording to latest reports lavanya has purchased farmland near the hilltop, Chamasari to build a house. But she has plans to turn it into a cafe.