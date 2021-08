Meera Mithun: పోలీసులతో రచ్చ.. చస్తానంటూ స్టాలిన్, మోడీలకి సంచలన వీడియో, ఎట్టకేలకు అరెస్ట్!

దళిత దర్శకులు, నటీనటుల వల్ల తనకు సినీ అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి అని చెబుతూ దళితులను తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి తరిమేయాలని తమిళ హీరోయిన్ మీరా మిథున్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. దళితులను కించపరిచేలా మాట్లాడిన ఆమెపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుతో పాటు... మరో ఏడు సెక్షన్ల కింద కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. అయితే విచారణకు హాజరు కావాల్సిందిగా ఆమెకు పోలీసులు నోటీసులు పంపారు. నగర పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయానికి మీరా మిథున్ నిన్న వస్తుందని అందరూ భావించగా ఆమె రాలేదు. దీంతో, ఆమెను ఏ క్షణమైనా అరెస్ట్ చేయవచ్చనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది. ఆ ప్రచారమే నిజమై ఆమెను అరెస్ట్ కూడా చేశారు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Meera Mithun has been arrested by Crime Branch today in Kerala, August 14. A case was registered against her under the SC/ST Prevention of Atrocities Act.