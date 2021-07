భర్త చైతన్య జేవీతో మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా గడిచిపోతున్నది. తమ మధ్య ఎలాంటి హ్యాపీ మూమెంట్ చోటుచేసుకొన్న నిహారిక తన అభిమానులతో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకొంటున్నారు. తాజాగా తన భర్త చైతన్య బర్త్ డే రోజున ఓ లవ్లీ పిక్, మెసేజ్‌లో ఎమోషనల్ అయ్యారు. నిహారిక చేసిన పోస్టు ఏమిటంటే..

English summary

Niharika Konidela romontic photo, Emotional post on Chaitanya Jonnalagadda birthday. Happy birthday, husband ! May you continue to blow my mind with your weird movie selection, your monthly cooking experiments, your love for coffee, your midnight snacking,your dedication towards theme parties, your silly reactions, your super calm personality, your patience and finally your amazing husband qualities! A sweet soul like you deserves nothing but the best in life. Thank you so much for showering me with all the love! Love you loads, my chechuuu!