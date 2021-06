Payal Rajput : తెలుగు బిగ్ బాస్ లో హాట్ బాంబ్.. ఎట్టకేలకు అసలు విషయం బయట పెట్టేసింది!

ఆర్ఎక్స్ 100 సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పంజాబీ భామ పాయల్ రాజ్ పుత్ యూత్ కి హాట్ ఫేవరేట్. చేసిన మొదటి సినిమాతోనే ఈ భామ కుర్రకారులో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం పాయల్ రాజ్ పుత్ కు నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న రోల్స్ కంటే ఎక్కువగా గ్లామర్ రోల్స్ దక్కుతున్నాయి. అయినా సరే ఎక్కడా తగ్గని ఈ భామ వరుసగా సినిమాలు ఒప్పుకుంటుంది. అయితే ఆమె బిగ్ బాస్ షోలో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపధ్యంలో ఆమె స్పందించింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

actress Payal rajput gave her clarity on entry in telugu bigg boss 5. ''I’m not going to be a part of Big boss 5 telugu . It’s a fake news .. it’s a humble request plz don’t drag such rumours! #bigbosstelugu5'' she stated in her social media handles.