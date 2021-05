కలియుగం అంతం అయిపోయింది..సత్యయుగం వచ్చేసింది.. ప్రూఫ్స్ తో సహా బయటపెట్టిన పాయల్ !

ఆర్ఎక్స్ 100 సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన పంజాబీ భామ పాయల్ రాజ్ పుత్ యూత్ ను తన వైపు తిప్పుకుంది. తొలి సినిమాతోనే ఈ భామ కుర్రకారులో క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం పాయల్ రాజ్ పుత్ కు నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న రోల్స్ కంటే ఎక్కువగా గ్లామర్ రోల్స్ దక్కుతున్నాయి. అయినా సరే ఎక్కడా తగ్గని ఈ భామ వరుసగా సినిమాలు ఒప్పుకుంటుంది. అయితే ఆమె తాజాగా వేదాంతం మాట్లాడుతూ ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. అంతా కాక దానికి సంబంధించి ప్రూఫ్ లు కూడా పెట్టింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

శృంగారపు ఫోజులతో నైనా గంగూలీ అలజడి.. వైరల్‌గా ఫోటోలు

English summary

As the second wave of coronavirus is cracking down the nation, all the states went into lockdown. now payal rajputh made someintresting comments on this stating satyayugam has came.