పాయల్ బాత్రూం పిక్స్ వైరల్: అది కూడా లేకుంటే అంతే సంగతులు!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంతో మంది అమ్మాయిలు హీరోయిన్లుగా వస్తున్నారు. కానీ, అందులో చాలా అంటే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే మొదటి చిత్రంతోనే విశేషమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకుని పాపులర్ అవుతున్నారు. అలాంటి వారిలో పాయల్ రాజ్‌పుత్ ఒకరు. బోల్డు రోల్‌తో తెలుగు వాళ్లకు పరిచయమైన ఈ అమ్మడు.. దీని తర్వాత వరుస ఆఫర్లను అందుకుంటూ దూసుకెళ్తోంది. అదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలోనూ తెగ సందడి చేసేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా పాయల్ రాజ్‌పుత్ కొన్ని హాట్ పిక్స్ షేర్ చేసింది వాటిని మీరే చూసేయండి!

English summary

Tollywood Hot Heroine Payal Rajput Very Busy in Social Media. Now She Shared Hot Photos in her Instagram. This Was Gone Viral in Internet.