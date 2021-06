అందానికి అందం.. నటనకు నటన ఉన్న హీరోయిన్లు టాలీవుడ్‌లో చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో పంజాబీ బ్యూటీ పాయల్ రాజ్‌పుత్ ఒకరు. RX100 అనే సినిమాతో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయిన ఈ బ్యూటీ.. ఫస్ట్ మూవీతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అదే సమయంలో వరుస ఆఫర్లను అందుకుంటూ దూసుకెళ్తోంది. కెరీర్ పరంగా ఎలా ఉన్నా.. పర్సనల్ లైఫ్‌ను మాత్రం ప్రియుడితో తెగ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా బెడ్‌రూంలో అతడితో కలిసి రెచ్చిపోయింది. దానికి సంబంధించిన ఫొటో తాజాగా వైరల్ అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే....

Tollywood Hot Heroine Payal Rajput Busy With Several Movies In Hand. At The Same Time She spend more time with Social Media. Now Payal Share One Photo In Her Instagram.