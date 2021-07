నితిన్‌ మూవీకి పూజా హెగ్డే భారీ రెమ్యూనరేషన్: వాళ్లతో సమానంగా.. టాలీవుడ్‌ చరిత్రలో నయా రికార్డు

చూపు తిప్పుకోకుండా చేయగల అందం.. అద్భుతమైన నటనతో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తన హవాను చూపిస్తూ సత్తా చాటుతోంది బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే. ఆరంభంలోనే అదరగొట్టిన ఈ బ్యూటీ తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిపోయింది. అప్పటి నుంచి వరుస అవకాశాలను అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మరో సినిమాలో ఛాన్స్ పట్టేసిందట. యూత్ స్టార్ నితిన్ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీ కోసం పూజా హెగ్డే రికార్డు స్థాయిలో రెమ్యూనరేషన్ అందుకుంటున్నట్లు తాజాగా ఓ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆ సంగతులేంటో చూడండి!

English summary

Tollywood Star Heroine Pooja Hegde Very Busy with Few Movies. Now She Green Signal to do a film with Nithiin. She will Took 3.5 crores Remuneration for This Movie.