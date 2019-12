బయట పడ్డ పూజా హెగ్డే అందాలు.. క్లీవేజ్ షోతో హల్ చల్

View this post on Instagram

Ruling the best of both worlds @hegdepooja on our December cover! An ode to the year of 2019, our throwback special will bring you all the good feels from this year. Get your copy now! . . . Produced by - @Maximus_collabs_ Photographer - @thehouseofpixels Designer - @ReshmaKunhi Jewellery - @gautambanerjeejewellery Hair - @SuhasShinde1 Makeup - @kajol_mulani Styled by - @spacemuffin27 Assisted by - @humairalakdawala Location - @mulk.restaurant Team Wedding Vows - @nadiiaamalik . . . #poojahegde #bollywood #weddingvowscover #weddingvows #photoshoot #indianwedding #lehenga #bridallehenga