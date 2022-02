Priyamani ఏదైనా సమస్య ఉంటే.. అది నాకు, నా భర్తకు మధ్యే.. మరొకరికి సమాధానం చెప్పాలా? ఘాటుగా ప్రియమణి

దక్షిణాదిలోనే కాకుండా హిందీలో రాణిస్తున్న సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రియమణి విభిన్నమైన, విలక్షణమైన పాత్రలతో ఆలరిస్తున్నది. ఇటీవల ఆమె నటించిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్, నారప్ప చిత్రాలతో నటిగా మరోసారి రుజువు చేసుకొన్నారు. తాజాగా మరోసారి భామా కలాపం అనే థ్రిల్లర్ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నది. ఈ చిత్రానికి డియర్ కామ్రేడ్ ఫేమ్ భరత్ కమ్మ సమర్పించారు. ఇటీవల ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను విజయ్ దేవరకొండ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా 11వ తేదీన రిలీజ్ సిద్దమవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రియమణి జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్‌ విషయాలను పంచుకొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రియమణి ఏం చెప్పారంటే..

English summary

Actress Priyamani about Bhama Kalapam and her marital life with Husband. She said, If something happens, you know what is true and you are answerable only to your family, husband and not to the whole world.