గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా మరోసారి అందాలతో అదరగొట్టింది. వయసు పెరిగినా వెన్నెతరగని అందాల భామ ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. వీకెండ్ వైబ్స్ అంటూ బికినీలో జలకన్యలా మారింది. తన స్నేహితురాళ్లతో కలిసి దుబాయ్‌ అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నది. అయితే ఇటీవల దుబాయ్ పర్యటనలో సముద్ర తీరంలో ప్రియాంక చేసిన రచ్చ సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తున్నది. ప్రియాంక చోప్రా తాజా సోషల్ మీడియా పోస్టు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Global Icon Priyanka Chopra is touring in Dubai for Red Sea International Film Festival. On this tour, She is shines in Yellow bikini. Her photos goes viral in Social media.