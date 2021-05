ఉల్లిపొర లాంటి చీరలో ప్రియాంకా అందాల విందు.. మొన్నేమో అలా ఇప్పుడిలా!

విజయ్ దేవరకొండ 'టాక్సీవాలా' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక జవాల్కర్ తెలుగు తెరకు పరిచయమయింది. అనంతపురంలో పుట్టి పెరిగిన ఈ అమ్మాయి మోడల్‌గా ఎదిగి ఇప్పుడు నటిగా మారింది. ప్రియాంక అనంతపురంలో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసింది. ఆ తరువాత హైదరాబాద్‌లో ఫ్యాషన్ క్లాతింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సు చేసింది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు ఈ భామ అందంతో అందరినీ మైమరపిస్తూ తన వైపు తిప్పుకుంటోంది. తాజాగా ఈ భామ పోస్ట్ చేసిన ఓ ఫోటో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Actress Priyanka Jawalkar posted the latest picture of hers on Instagram. In that pic she is seen on a sheer black saree, and the transparent fabric makes the look stand out.