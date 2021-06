నాకా ఫోబియా ఉంది.. చాలా పెద్ద విషయం అది.. టెన్షన్ రేపిన రత్తాలు!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్‌గా పరిచయం అయిన లక్ష్మీ రాయ్ పెద్దగా గుర్తింపు తెచ్చుకోలేక పోయింది. కెరీర్ ఆరంభంలో సంప్రదాయమైన పాత్రలతో డీసెంట్‌గా కనిపించిన ఈ అమ్మడు పెద్దగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో గ్లామర్ డోస్ పెంచేసింది. అయితే తాజాగా ఈ భామ తన ఫోబియా గురించి చెబుతూ ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్ట్టింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Raai Laxmi is an Indian film actress who predominantly appears in Tamil, Malayalam as well as Telugu, Kannada and Hindi. she stated I really have trypanophobia!!! getting injected is a big deal for me but I did it yay…