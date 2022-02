Rakhi Sawant విడిపోయాం కానీ 2022 లో బిడ్డను కంటాం.. భర్తతో రాఖీ సావంత్ విడాకుల వ్యవహారంలో ట్విస్టు

సినిమా పరిశ్రమలో విడాకుల జోరు కొనసాగుతున్నది. సమంత, నాగచైతన్య, ధనుష్, ఐశ్వర్య దంపతుల విడిపోయిన వార్తలను ఇంకా మరిచిపోకముందే.. వివాదాస్పద శృంగార నటి రాఖీ సావంత్ తన భర్త రితేష్‌కు విడాకులు ఇవ్వడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అయితే తన భర్తతో విడిపోయినా.. అతడితో 2022లో బిడ్డను కనేందుకు ప్లాన్ చేసుకొన్నామంటూ ట్విస్టు ఇచ్చింది. రితేష్‌తో విడాకులు వెనుక అసలు ట్విస్టు ఏమిటంటే?

English summary

Bollywood actress Rakhi Sawant clarification behind reason of divorce with Ritesh. These two celebrated their breakup before valentines day. Rakhi Sawant said, that they were planning to have a baby in 2022. she would only accept him if he buys his own car and house