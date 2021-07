సమంత దారిలోనే రాశి ఖన్నా.. త్వరలోనే షాకింగ్ వెబ్ సిరీస్

ఇటీవల కాలంలో స్టార్స్ చాలా వరకు ఇమేజ్ ను పక్కనపెట్టి పాత్రలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. చేసేది చిన్న రోల్ అయినా సరే నలుగురికి గుర్తిండి పోవాలని అనుకుంటున్నారు. ఒక విధంగా రెమ్యునరేషన్ ను లెక్క చేయకుండా నటించే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువవుతోంది. ఇక స్టార్ హీరోయిన్స్ అయితే వెబ్ సిరీస్ లలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఇటీవల సమంత ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2తో షాక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

ఇక ఇప్పుడు రాశి ఖన్నా కూడా అదే తరహాలో సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బోల్డ్ పాత్రలు చేయడానికి కూడా రెడీ అవుతున్నట్లు టాక్ వస్తోంది. టాలీవుడ్ గ్లామరస్ బ్యూటీ రాశి ఖన్నా ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా అందులో తన పాత్రకు ఎంతో కొంత ప్రాధాన్యత ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఇక ఆమె ఇటీవల ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు టాక్ అయితే వస్తోంది.

సోని లివ్ ప్రస్తుతం తెలుగు ఓటీటీ కంటెంట్ పై ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది. ఇక రాశి ఖన్నాను లీడ్ రోల్ లో సెలెక్ట్ చేసుకొని సోని లివ్ ఒక పెద్ద వెబ్ సిరీస్ ను స్టార్ట్ చేయనుందట. అందులో ఒక ప్రముఖ కోలీవుడ్ హీరో కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తాడని సమాచారం. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలి అంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. ఇక సమంత కంటే ముందే కాజల్ అగర్వాల్, తమన్నా భాటియా కొన్ని వెబ్ సిరీస్ లలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. కానీ సమంత తప్పితే మిగతా వారు అనుకున్నంతగా క్రేజ్ అందుకోలేదు. మరి రాశి ఖన్నా ఏ స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకుంటుందో చూడాలి.

English summary

Fans of talented young actress Raashi Khanna were in for a huge shock when her previous film, World Famous Lover, released in February. In the film, Raashi was seen performing a series of bold, intimate scenes with Vijay Deverakonda, which of course did not go down well with her fans who raised severe objections.