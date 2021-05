Family Man 2: అది చూసి ఏడుస్తూ క్యారావ్యాన్ లోకి సమంత.. షూట్ సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన రాజ్,డీకేలు!

అక్కినేని కోడలు సమంత ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్-2 తో ఓటీటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆమె ఈ సిరీస్ లో ఉగ్రవాది పాత్రలో కనిపించబోతుందనే విషయం ఇప్పటికే క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక భారీ అంచనాల మధ్య నిన్న ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్-2 ట్రయిలర్ రిలీజైంది. ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత సమంత నటన అందరికీ నచ్చేసింది. అయితే ఈ సిరీస్ షూట్ లో జరిగిన విషయాలు సమంత తాజాగా పంచుకుంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Samantha Akkineni's debut series, The Family Man 2 trailer got unveiled. Acoording to Makers Raj and DK reveals that Samantha after wrapping up her shot, checked her scene. As she watches her sequence, she breaks into tears all of a sudden and immediately rushes to her caravan.