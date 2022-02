దక్షిణాది స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రుత్ ప్రభు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. లైఫ్‌లో చోటుచేసుకొన్న సంఘటనల నుంచి వేగంగా తేరుకొన్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు విహారయాత్రలతో జోష్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవలే విదేశాలకు వెళ్లి వచ్చిన సమంత మళ్లీ తన స్నేహితులతో కలిసి సొంత రాష్ట్రంలో హాలీడే టైమ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నది. అయితే ఇలా లైఫ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఈ భామ తాజాగా అభిమానులు, నెటిజన్లతో ప్రశ్నోత్తర కార్యక్రమాలను సోషల్ మీడియాలో నిర్వహించింది. అయితే ఓ తింగరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఘాటుగా సమాధానం ఇవ్వడం వైరల్‌గా మారింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Samantha Ruth Prabhu visiting kerala. On that occassion, She posted her photos in instagram. and messaged that, You enjoy it or endure it as it comes and goes ,as it ebbs and flows.