Yashoda అనారోగ్యాన్ని పక్కన పెట్టి.. యశోద కోసం సమంత.. సోషల్ మీడియాలో పోస్టు వైరల్

ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్‌తో పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా మారిన సమంత రుత్ ప్రభు మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా తన అభిమానులను, ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొనేందుకు యశోద సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. శ్రీదేవీ మూవీ బ్యానర్‌లో నిర్మాత శివలెంక కృష్ణ ప్రసాద్ నిర్మించిన యశోద సినిమా నవంబర్ 11వ తేదీన విడుదలకు సిద్దమైంది. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు సమంత తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురి కావడం తెలిసిందే. అయితే యశోద సినిమా కోసం తన ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా ప్రమోషన్స్‌కు రావడం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. సమంత తీసుకొన్న రిస్క్ విషయంలోకి వెళితే..

Like my good friend rajndk Raj says , no matter what the day is like, and how shitty things are, his motto is to Shower Shave Show up !! I borrowed it for a day ♥️ For #yashodathemovie promotions .. see you on the 11th pic.twitter.com/9u6bZK3cd2

English summary

Actress Samantha Ruth Prabhu ready for Yashoda promotions inspite of health Issues. She tweeted that, Like my good friend rajndk Raj says , no matter what the day is like, and how shitty things are, his motto is to ShowerShave Show up !! I borrowed it for a day ♥️For #yashodathemovie promotions .. see you on the 11th