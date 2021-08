Family Man2 వివాదం మీద నోరు విప్పిన సమంత.. అందుకే ఇంటి పేరు తీసేశా.. ఇక సినిమాలు ఒప్పుకోను?

తెలుగులోనే కాక సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ గా ఉన్న సమంత డెబ్యూ వెబ్ సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 స్ట్రీమింగ్ కొన్నాళ్ళ క్రితమే ప్రారంభం అయ్యింది. ఈరోజు మిగతా బాషల వర్షన్స్ కూడా విడుదల చేసారు. ఈ వెబ్ సిరీస్ లో సమంత రాజీ అనే తమిళమ్మాయి పాత్రలో కనిపిస్తుంది. ఈ సిరీస్ లో ఆమె ఒక తమిళ ఈలం ఉగ్రవాదిగా కనిపించింది. ముందు నుంచి కూడా ఆమె లుక్, లాంగ్వేజ్ వెబ్ సిరీస్ పై అంచనాలు పెంచాయి. ఇక ఈ విషయం మీద తమిళనాడు వ్యాప్తంగా పెద్ద రచ్చ జరిగినా స్పందించని ఆమె ఎట్టకేలకు నోరు విప్పింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Samantha Ruth Prabhu who is married to Akkineni Naga Chaitanya remains to be one of the biggest names down South. responded on family man 2 controversy in an interview with anupama chopra.