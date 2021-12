Samantha మీ కూతుళ్లకు కాదు.. కొడుకులు బుద్ధి చెప్పండి... ఆడవాళ్లను అలా టార్గెట్ చేయవద్దు..

దక్షిణాదిలో టాప్ హీరోయిన్ సమంత రుత్ ప్రభు ఇటీవల కాలంలో తరచుగా మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత స్వేచ్ఛాయుతమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. తాను షేర్ చేస్తున్న సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఫోటోలు ఆమె మానసిక పరిపక్వతకు అద్దంపడుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఘాటుగా స్పందిస్తున్న తీరు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా సమంత పెట్టిన పోస్టు ఇప్పుడు మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. సమంత పెట్టిన తాజా పోస్టు, వ్యక్తిగత జీవితం వివరాల్లోకి వెళితే.

Samantha Ruth Prabhu shares Farida D cryptic message in instagram goes Viral. Teach your sons not to sexually objectify women, instead of teaching your daughters not to be sexual. Because denying your daughter the right to sexual is another way of objectifying her.