సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రుత్ ప్రభు కెరీర్‌ను బ్రహ్మండంగా చక్కబెట్టుకొంటున్నట్టు ఆమె అంగీకరిస్తున్న, చేస్తున్న సినిమాలు చూస్తే ఇట్టే అర్ధం అవుతుంది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్‌తో సౌత్ నుంచి ప్యాన్ ఇండియా ఇమేజ్ సంపాదించిన ఈ ముద్దుగమ్మ.. కరోనా సమయంలో కెరీర్‌ను క్రేజీగా మలుచుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నది. రానున్న రోజుల్లో బాలీవుడ్‌లో ఓ ప్రముఖ బ్యానర్‌లో మూడు సినిమాలు చేసేందుకు అంగీకరించినట్టు.. అలాగే పుష్పలో ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు సమాచారం. సమంత కెరీర్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

South Star Samantha Ruth Prabhu is going to entry into bollywood. She signs Three Bollywood films agreement with Yash Raj films. Official announcement will come soon.