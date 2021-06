Meena షాకింగ్ ఫొటో: 20లో అయినా 40లో అయినా అదే అందం.. చంపేస్తున్నావ్ మీనా..

ఈ రోజుల్లో హీరోయిన్స్ కంటే కూడా సీనియర్ హీరోయిన్స్ నటనలో వంద రేట్లు గ్రేట్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే అప్పట్లో గ్లామర్ రోల్స్ తో పాటు ఒక హౌజ్ వైఫ్ పాత్రకు కూడా అంతే న్యాయం చేసేవారు. చేసే పాత్రలో నటనజూ స్కోప్ ఎంత ఉందనేది చూసేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో హీరోయిన్స్ ఎక్కువ శాతం ఒకే తరహాలో గ్లామర్ బాటలోనే వెళుతున్నారు. ఇక అన్ని రకాల పాత్రలతో మెప్పించిన సీనియర్ నటిమణుల్లో మీన ఒకరు. ఇటీవల ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఒక ఫొటో నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

English summary

These days a large percentage of heroines are going down the same path of glamour. Meena is one of the senior actresses who impresses with all kinds of roles. A photo she posted recently impressed fans so much.