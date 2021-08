Shilpa Shetty : తప్పు చేశా, అయినా పర్లేదు, అవి చేయకుండా జీవితం ఆసక్తి ఉండదంటూ సంచలనం!

అశ్లీల చిత్రాలను చిత్రీకరించి వాటిని కొన్ని ఆప్స్ ద్వారా అమ్ముతున్నారని ఆరోపణల మీద శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా కొద్ది రోజుల క్రితం అరెస్టయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో శిల్పాశెట్టికి కూడా ఏదైనా హస్తం ఉందేమో అనే అనుమానాలను పోలీసులు గతంలో వ్యక్తం చేశారు.. అనుమానం వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా ఆమెను పలు దఫాలు విచారణ కూడా జరిపారు. అయితే ఈ వ్యవహారాలతో తనకు సంబంధం లేదని అప్పట్లో పేర్కొన్న శిల్పాశెట్టి తాజాగా తప్పు జరిగి పోయింది కానీ పర్వాలేదు అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ పెట్టడం ఆసక్తికరంగా మారింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Shilpa Shetty shared a new book excerpt on her Instagram story. The actress wrote that she has made mistakes and it's okay.