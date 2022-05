బాత్రూంలో శ్రీయ హాట్ సెల్ఫీ: వామ్మో తల్లైనా అస్సలు తగ్గకుండా అందాల ఆరబోత

శ్రీయ శరణ్.. తెలుగు సినీ ప్రియులకు ఈ పేరుతో అస్సలు పరిచయం అవసరం లేదు. అంతలా ఈ సొట్టబుగ్గల సుందరి చాలా కాలం పాటు టాలీవుడ్‌ను ఏలేసింది. ఆకట్టుకునే అందమే కాదు.. మైమరపించే నటనతో ప్రేక్షకులను ఫిదా చేసిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఎవరూ చేయని రీతిలో వరుస పెట్టి సినిమాలు చేస్తూ వచ్చింది. ఇలా చాలా ఏళ్ల పాటు స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా హవాను చూపించింది.

అయితే, వివాహం తర్వాత శ్రీయ అంతగా సినిమాలు చేయడం లేదు. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ చిన్నది తెగ సందడి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా బాత్రూంలో దిగిన ఓ హాట్ ఫొటోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. అందాల విందు చేస్తోన్న ఈ పిక్‌ను మీరు కూడా చూసేయండి మరి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared Hot Selfie in her Instagram. These are Gone Viral.