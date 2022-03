గతంలో సినిమాల్లో నటిస్తేనే హీరోయిన్లు అందరి దృష్టిలో పడి తరచూ హైలైట్ అవుతూ ఉండేవారు. అయితే, ఇప్పుడు మాత్రం సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని సినిమాలు పెద్దగా చేయకున్నా.. ఎంతో మంది హాట్ టాపిక్ అవుతూనే ఉన్నారు. దీనికి కారణం అందాల విందు చేస్తూ ఇంటర్నెట్‌ను ఊపేస్తుండడమే. అలాంటి వారిలో శ్రీయ శరణ్ ఒకరు. టాలీవుడ్‌లో చాలా కాలం పాటు హవాను చూపించిన ఈ సొట్టబుగ్గల సుందరి.. కొంత కాలంగా పెద్దగా సినిమాలు చేయడం లేదు.

కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం తన గ్లామర్ ట్రీట్‌తో కుర్రాళ్లను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఫలితంగా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా శ్రీయ శరణ్ ఓ బికినీ వీడియోను షేర్ చేసింది. దానిపై మీరూ లుక్కేయండి మరి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared a Bikini Video in her Instagram. These are Gone Viral.