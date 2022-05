షర్ట్ విప్పేసి షాకిచ్చిన శ్రీయ: తల్లైనా ఏమాత్రం తగ్గకుండా అందాల ఆరబోత

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు స్టార్ హీరోయిన్‌గా సందడి చేసిన వారిలో సొట్టబుగ్గల సుందరి శ్రీయ శరణ్ ఒకరు. చూపు తిప్పుకోకుండా చేసే అందంతో పాటు మైమరపించే నటనతో చాలా సినిమాల్లో సత్తా చాటిన ఈ బ్యూటీ.. టాలీవుడ్‌లో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ వచ్చింది.

దీంతో స్టార్‌డమ్‌తో పాటు ఫాలోయింగ్‌ను సైతం భారీగా దక్కించుకుంది. ఈ ఉత్సాహంతోనే వరుస పెట్టి సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ వచ్చింది. ఇక, ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్లి చేసుకుని, తల్లవడంతో పెద్దగా మూవీల్లో కనిపించట్లేదు. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం శ్రీయ శరణ్ అందాల విందు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కొన్ని హాట్ ఫొటోలు వదిలింది. వాటిని మీరూ చూసేయండి మరి!

English summary

Tollywood actress and a former model Shriya Saran Full Active In Social Media. Now She Shared Unbuttion Shirt Photos in her Instagram. These are Gone Viral.