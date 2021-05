బాలీవుడ్‌లో నెపోటిజం ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ.. విభిన్నమైన పాత్రలతో తనకంటూ ఒక ఇమేజ్ సృష్టించుకొన్న హీరోయిన్లలో సోనమ్ కపూర్ ఒకరు. అయితే తన భర్త చేసిన పనికి ఇటీవల గట్టిగానే నొచ్చుకొన్నది. అయితే తన కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టు క్రేజీగా వైరల్ అయింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood actress Sonam Kapoor romantic message for husband Anand S Ahuja amid their wedding annversary. Sonam replied to her husband post that Love you love you love you... come to bed now...