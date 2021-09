Samantha, Naga Chaitanya breakup: వాళ్లిద్దరూ అంటూ.. శ్రీరెడ్డి హాట్ కామెంట్స్!

దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ కపుల్స్ సమంత, నాగచైతన్య అక్కినేని దాంపత్య జీవితంలో కలతలు చోటుచేసుకొన్నాయని, వారిద్దరూ విడిపోవడానికి నిశ్చయించుకొన్నారనే వార్తలు మీడియాలో గుప్పుమంటున్నాయి. అయితే వారిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందో గానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వారి గురించి కామెంట్లకు అడ్డుపడటం లేదు. తాజాగా సమంత, చైతు రిలేషన్ గురించి వివాదాస్పద నటి శ్రీరెడ్డి ఘాటుగా స్పందించింది. ఆమె చేసిన కామెంట్లు ఏమిటంటే...

English summary

Actress Sri Reddy made Hot comments on Samantha and Naga Chaitanya breakup in twitter, She tweete that, Don't spread rumours Face with rolling eyes Chay Sam One of the Best Couples Smiling face with heart-shaped eyes They are very Cute and Sweet