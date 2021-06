Sunny Leone: ఎన్నిసార్లు చూపించినా తరగని అందం.. సన్నీలియోన్ మరోసారి డ్రెస్ లేకుండా షాక్ ఇచ్చిందిగా!

ఈ రోజుల్లో సన్నీ లియోన్ అంటే తెలియని నెటిజన్లు ఉండరు. ఆల్ మోస్ట్ వరల్డ్ వైడ్ గా తన అందాలతో ఎంతగానో క్రేజ్ అందుకున్న ఈ మాజీ శృంగార తార రోజురోజుకు తన ఫాలోవర్స్ సంఖ్యను మరింత పెంచుకుంటోంది. గత 20 ఏళ్లుగా అదే సౌందర్యంతో ఆకట్టుకుంటున్న ఈ బ్యూటీ ఎప్పుడు ఫొటో షూట్స్ చేసినా కూడా నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలానే ఉంటోంది. ఇక రీసెంట్ గా మరోసారి విభిన్నంగా ఒక ఘాటైన స్టిల్ తో షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

No matter how many times Sunny Leone does photo shoots, it still feels new. Recently covered her beauties with just one cloth without any dress. The still she gave is currently going viral on social media. Sunny Leone is all set to entertain with six movies on the next big screen.