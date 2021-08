ఘాటు ఫోజులతో రెచ్చిపోయిన సుస్మితా సేన్: 45 ఏళ్ల వయసులో మరీ ఇంత దారుణంగానా!

ఇంటర్నెట్ వాడకం పెరిగిన తర్వాత ఎంతటి వాళ్లైనా దీనికి తగిన సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా సినీ రంగానికి చెందిన సెలెబ్రిటీలు సోషల్ మీడియాల ద్వారానే ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉండడంతో పాటు తమ సినిమాలను ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో పర్సనల్ విషయాలనూ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరైతే మూవీలు చేయకున్నా.. ఇలా ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలోకే వస్తుంది మాజీ మిస్ యూనివర్శ్ సుస్మితా సేన్. చాలా కాలం క్రితమే తన అందంతో మైమరపించిన ఈ భామ.. సోషల్ మీడియాలో తరచూ హాట్ ఫొటోలనూ వదలుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు 45 ఏళ్ల వయసులోనూ అందాల విందు చేస్తూ రెచ్చిపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కొన్ని ఘాటు ఫొటోలను షేర్ చేసి షాకిచ్చింది. వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Former Miss Universe Sushmita Sen Very Active in Social Media. Now She Shared Top Angle hot Selfie in Her Instagram. This Pic Gone Viral in Internet.